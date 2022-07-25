英國「金融時報」引述知情人士透露，大陸官方正準備為在美上市的大陸企業建立分類系統，根據企業所持數據的敏感程度作區分，以讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求，這可能是北京為免數百間中國企業被迫從美國退市的一個讓步。

報導引述消息人士表示，該分類系統旨在令部分大陸企業可遵守美國的監管要求，即上市公司可允許美國監管機構檢查其審計文件。該系統會把美上市的中國企業分為三大類，一是所持數據「非敏感」的公司，而另外兩類企業的數據被列為「敏感」及「秘密」級別，將不得不從美國退市。

據悉，中方正討論能否讓持敏感數據的公司透過重整業務，令他們能遵守美國的監管，包括將數據外包予第三方。經該系統分類後，一些數據屬低風險的中國公司，可容許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）接觸其審計記錄，而這類低風險企業可能包括零售及連鎖餐飲商。

報導引述一名香港大型投資公司主管稱，如果企業被列為與滴滴出行同一類別，料不可能獲放行。自2021年6月赴美上市後，其應用程式遭北京強制下架的滴滴出行，已於上月正式從美退市及除牌，經過國家網信辦一年的網路安全審查，滴滴上周被重罰人民幣80.26億元。