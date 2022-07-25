苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場21日爆發流血衝突，民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、民進黨苗栗縣長參選人徐定楨今（25日）在立法院召開記者會，除了要求苗栗縣警察局嚴查暴力行為，也呼籲苗栗縣政府不要一錯再錯、懸崖勒馬，不要再幫坤輿上訴。

洪申翰表示，應追究縣府兩大政治責任，第一是苗栗縣環保局一意孤行不斷放水、護航坤輿，直到鄉親頭破血流才發出停止坤輿試運轉的函文；第二是苗栗縣警察局，現場指揮官警力調度失職、放任衝突發生，更將盾牌對向手無寸鐵的鄉親，而不是施暴的黑衣人，不禁要問「苗栗縣竹南分局到底怎麼指揮的？」

洪申翰說，當天跟著助理趕往現場，結果看到的是警方不像是保護村民，而是在保護坤輿，現場的調度盾牌，永遠都只對著鄉親；對於黑衣人的大規模暴行，警察現場只逮捕2人。

反坤輿事業廢棄物自救會長陳清鑫表示，台中高等法院判決訴訟勝訴，這是一個遲來的勝利，苗栗縣府一直包庇坤輿公司，漠視地磅、辦公室、聯外道路並未納入計畫範圍的事實，縣政府也不甩監察院針對坤輿案的糾正，甚至連坤輿的掩埋坑的防水層有破損，縣府都睜一隻眼、閉一隻眼。

徐定禎表示，看到坤輿的案件，就像看到身為苗栗人的悲哀，「難道苗栗窮的只剩下掩埋場可以做，苗栗好山好水要這樣糟蹋嗎？」希望縣府為苗栗做點善事、出點力，應該要擔起政治責任，對坤輿撤照，而不要一錯再錯。

洪申翰強調，要求縣府不應該再上訴，雖然法律上縣府有上訴的法律權利，但縣府不應該一錯再錯、要懸崖勒馬，不要再花拿人民公帑，納稅錢，幫坤輿這種無良廠商打官司，不然縣府就是坤輿違法廠商的幫凶。湯蕙禎說，環保署未來處理掩埋場案時，應監督選址避免憾事再度發生。