旅館初步命名為「神秘灣villa度假飯店」，以「海上明珠．神秘之灣」為題規劃設計，打造6星級飯店為目標，可大幅提升澎湖觀光品質。（張茂雄攝）

投資金額超過12億元的「林投觀光產業專用區旅館興建營運移轉BOT案」，25日上午在縣府第一會議室，由澎湖縣長賴峰偉與佳廣閎開發股份有限公司董事長張翔閎共同簽約。賴峰偉表示，該案將興建6星級的Villa、飯店，並保證進用7成以上在地人力，吸引青年返鄉就業。

賴峰偉表示，林投沙灘是澎湖最美麗沙灘之一，擁有著名「黃金沙灘」，綿延超過3公里，海天一色，景色優美，是遊客來澎湖遊玩必去景點。澎湖朝國際級度假島嶼方向發展，金龍頭灣區郵輪碼頭正在施工，未來可提供7.5萬噸郵輪泊靠，林投觀光產業專用區旅館BOT案引進民間投資及經營，興建獨棟別墅Villa，打造生態綠能園區，推動湖西觀光產業發展。

建設處表示，林投觀光產業專用區距離機場東側約2公里處，屬澎湖縣林投風景特定區計畫範圍內的「觀光產業專用區」，南邊鄰近黃金沙灘(林投金沙灘)，東側為育林公園用地，BOT基地範圍約4.15公頃，投資金額為12億元，並自簽約日起，預計3年內完成環境影響評估及規劃設計，114年動工興建。

建設處表示，旅館初步命名為「神秘灣villa度假飯店」，以「海上明珠．神秘之灣」為題規劃設計，以海洋文化、生態保育為設計意涵，並以「海洋度假、接軌國際」、「澎湖意象、文化景觀」、「生態綠能、永續經營」為發展主軸，強調自然人文共存、環境教育體驗，打造6星級飯店為目標，可大幅提升澎湖觀光品質。