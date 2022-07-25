新北市兒童藝術節29日將在新北市民廣場登場，新北市立美術館ARTGOGO藝術行動巴士也將進駐在廣場內，開放親子免費體驗。（新北市文化局提供）

新北市兒童藝術節29日將在新北市民廣場登場，新北市立美術館ARTGOGO藝術行動巴士也將進駐在廣場內，開放親子免費體驗，除了有700多種動物造型積木可遊玩外，也可透過數位遊戲，體驗運送產品到新北美術館的過程，貼近典藏藝術資源。

文化局指出，新美館藝術行動巴士從推廣至今，足跡已遍布鶯歌、中和、新莊、淡水、八里等學校及公共場所，隨著兒藝節到來，行動巴士也將回歸實體活動，親子屆時可到現場體驗兩種不同的藝術體驗。

其中，1號車美術號巴士將融入美術館藝術教育推廣開發的教案成果，轉化成各種遊戲式的互動體驗裝置，「我是小小觀察員」就鼓勵小朋友動手操作，觀察光影與動物剪影間的變化，而「動物積木」也將開放小朋友挑戰700多種動物造型。

2號車數位號巴士則適合民眾打卡，數位號擁有有趣的觸控互動遊戲，並連結新美館的典藏作品，「藝術蒙太奇」活動將邀請民眾擷取藝術家經典作品的元素為創作素材，重組創造屬於自己獨一無二的作品，完成作品後還可掃QRCODE下載，另外「CARGOGO」互動遊戲也改造了公車的駕駛座，讓小朋友體驗親自運送展品到新美館的過程。

文化局表示，新美館藝術行動巴士開放時間是7月29日至8月7日，期間每天16時至21時可免費體驗，其餘兒藝節資訊可至活動官網(https：／／www.newtaipei-summer.tw／)或文化局臉書粉專(https：／／www.facebook.com／e7summer／)查詢。