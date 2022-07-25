針對新竹市立棒球場開幕2天就因球場品質不佳喊卡，新竹市代理市長陳章賢25日親上火線舉行記者會，說明市府善後工作。陳章賢坦承市府與工程單位為趕工而造成細項的品質不足，他再次代表市府向大眾道歉，並強調球場尚在驗收過程中，全數改善完成才會驗收付款，一定會讓這座球場更好。
陳章賢說，新竹市立棒球場在2019年和施工廠商完成簽約、2020年和龍來球場公司簽約，在這兩年因受到疫情影響，球場施工進度有點延宕，2年來都在加緊腳步趕工，但也因為趕工，造成球場養護、工程細節的不足，對此，市府要再次向球迷朋友、向球員們致歉。
他強調，在開幕賽前曾作過壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施，球場目前也尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會進行驗收付款。
陳章賢同時指出，重大建設都有標準程序，都有驗收和保固的調整期，球場還在驗收過程中，球隊的比賽、壓力測試、民眾提出的改善建議，都是驗收很重要的過程，市府會落實全部改善完成，並經過改善小組同意，才會啟動驗收付款。
陳章賢指出，他昨天下午也到球員休息室去，關心味全龍隊球員們的狀況，很虛心的接受所有球員提供的意見，也很感謝教練與球員在他離開休息室前，給了市府團隊一些鼓勵。
昨天下午他也宣布成立新竹市立棒球場改善小組，邀請中華職棒、球員工會、學者專家，還有本來就是合作關係的球團、球場公司、營造廠商，一起掌握球場的問題，逐步改善它，未來，這個改善小組也會定期公布改善進度，至於改善時間表及何時能讓球場重返中職賽事，將在完成球場細項改善工程評估後再行公布。
他也提出保證，在這個球場沒有改善完成、沒有獲得中職、球員、工會的認可前，不會再進行任何1場職棒的賽事。
目前市府和廠商都還在合約內，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起來負責。
外界質疑，球場事件是否是因正、副市長相繼辭職離開，才導致球場出現這麼多問題，陳章賢則表示，負責任的市府團隊包括他這個代理市長和球團、廠商一直都在，用工程的專業和體育的專業解決，不用過度政治化，市政工作是延續的，碰到問題，團隊會勇敢來面對，從根本來解決問題。
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