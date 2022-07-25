新竹市代理市長陳章賢坦承市府與工程單位為趕工而造成細項的品質不足，他再次代表市府向大眾道歉，但強調驗收過程持續中。（陳育賢攝）

針對新竹市立棒球場開幕2天就因球場品質不佳喊卡，新竹市代理市長陳章賢25日親上火線舉行記者會，說明市府善後工作。陳章賢坦承市府與工程單位為趕工而造成細項的品質不足，他再次代表市府向大眾道歉，並強調球場尚在驗收過程中，全數改善完成才會驗收付款，一定會讓這座球場更好。

陳章賢說，新竹市立棒球場在2019年和施工廠商完成簽約、2020年和龍來球場公司簽約，在這兩年因受到疫情影響，球場施工進度有點延宕，2年來都在加緊腳步趕工，但也因為趕工，造成球場養護、工程細節的不足，對此，市府要再次向球迷朋友、向球員們致歉。

他強調，在開幕賽前曾作過壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施，球場目前也尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會進行驗收付款。

陳章賢同時指出，重大建設都有標準程序，都有驗收和保固的調整期，球場還在驗收過程中，球隊的比賽、壓力測試、民眾提出的改善建議，都是驗收很重要的過程，市府會落實全部改善完成，並經過改善小組同意，才會啟動驗收付款。

陳章賢指出，他昨天下午也到球員休息室去，關心味全龍隊球員們的狀況，很虛心的接受所有球員提供的意見，也很感謝教練與球員在他離開休息室前，給了市府團隊一些鼓勵。

昨天下午他也宣布成立新竹市立棒球場改善小組，邀請中華職棒、球員工會、學者專家，還有本來就是合作關係的球團、球場公司、營造廠商，一起掌握球場的問題，逐步改善它，未來，這個改善小組也會定期公布改善進度，至於改善時間表及何時能讓球場重返中職賽事，將在完成球場細項改善工程評估後再行公布。

他也提出保證，在這個球場沒有改善完成、沒有獲得中職、球員、工會的認可前，不會再進行任何1場職棒的賽事。

目前市府和廠商都還在合約內，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起來負責。

外界質疑，球場事件是否是因正、副市長相繼辭職離開，才導致球場出現這麼多問題，陳章賢則表示，負責任的市府團隊包括他這個代理市長和球團、廠商一直都在，用工程的專業和體育的專業解決，不用過度政治化，市政工作是延續的，碰到問題，團隊會勇敢來面對，從根本來解決問題。