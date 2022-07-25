連續兩年率領台北富邦勇士封王、連續兩年蟬聯總冠軍賽MVP，辛特力(Mike Singletary)毫無疑問地即將在2022-2023 PLG賽季強勢回歸，勇士25日宣布與辛特力正式完成續約，新賽季唯一目標瞄準3連霸！

「德州傳奇」辛特力來台兩年效力勇士，拿下兩座冠軍和兩座FMVP，其中二度在總冠軍系列戰中寫下大三元，以及總冠軍賽單場最高得分紀錄43分。他在上賽季例行賽場均21.9分、11.8籃板、4.6助攻1.4抄截，季後賽提升一個檔次到場均29.4分、14.3籃板、5助攻與1.9抄截，投籃命中率5成3，三分球命中率4成2，其中的五場總冠軍賽平均33.6分14籃板5.6助攻2抄截，完全證明自己是為冠軍戰而生的男人。

場上表現銳不可擋，搭配團隊至上的全能球風，Championship Mike的價值從場內貫穿至場外，從領導能力，與隊友和教練團之間的溝通與情感，甚至和勇士球迷們零距離的親和力，讓他在短短的兩年內成為眾人心中的最棒洋將。

能連續三年為勇士效力，辛特力表示：「我很興奮能夠歸隊，連續三年為勇士效力！新賽季我們有機會能夠挑戰三連霸，儘管這項挑戰非常艱難，但我已經等不及再次與隊友們奮戰打拼。感謝領隊Chris、許總教練和整個球團給予我的機會，我們接下來有重要的任務要完成！」

富邦勇士上賽季奪下PLG冠軍後，新賽季除了本土的PLG外，也將代表台灣出賽EASL (East Asia Super League) 東亞超級籃球聯賽。面對國內與國際賽事的挑戰，辛特力的歸隊不只象徵勇士在PLG三連霸的決心，我們同時將一起在國際舞台上爭取最高榮耀！