元智大學今天宣布，自111學年起，將成立企業書院及國際書院，培育企業所需人才，成為雙語標竿大學，打造全球人才基地。

由於科技、經濟快速發展，產業界人才需求日益增加，企業無不期盼網羅學校優秀學生，而學校希冀幫助學生增加就業機會，故校園與企業密切合作為未來發展走向，也是必要趨勢。

元智大學校長廖慶榮說，企業書院以企業需求為主，搭配產業需求，包括產業能力及關鍵技術，企業提供業師搭配校內教師共同授課，以大三下、大四上1年為原則，每期學程學生採學程進、學程出人數固定，輔以半年的實習或企業專題，課程安排彈性。

在企業書院中，因應企業需求或議題導向可以每單元6周、每周1至3小時之微學分課程，並由微學分課程組成微學程，針對探究企業所需技術與管理能力，讓學生認識公司理念與文化、實際了解企業就業環境，提高對應企業的就職率。

廖慶榮說，相關企業可邀請學生修畢課程後到該公司實習，學生將課堂所學理論與技術應用於實際產線，達成學用合一之教學目標。對實習表現優異之學生，企業可優先錄用，學校教學能有效銜接學生就業，企業獲得適才適用之優秀人才。

另元智大學為國內第一所雙語大學，自106學年起，各學院全面增設英語學士班，培養具外語暨專業能力之優秀人才。為進一步擴大與強化各學院英語學士班，元智大學將以國際書院之概念，整合各院英語學士班，增聘10名外籍優秀師資，落實與深化英語專業教學。

廖慶榮說，大一至大四英語課程集中於國際書院開授，專業課程100％英語授課，外籍生大一集中於國際書院上課，大二起通過華語檢測CEFR B1以上，可選擇選修中文授課課程；此外，國際書院本地生得選修書院外中文授課專業課程，以畢業學分20％為限。

元智大學期許「國際書院」成為全英語的「小元智」，作為本地生國際教育的典範及外籍生進入元智的起點，並延伸至研究所。