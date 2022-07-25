苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場21日爆發流血衝突，造成8人受傷，警方除逮2名現行犯，苗縣警察局25日再拘捕40歲陳姓主嫌等11人，並通知外圍分子59人到案說明，警方訊後依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌，將陳嫌等人移送法辦。另，對坤輿公司幹部帶頭違法部分，也將依法嚴辦。

據悉，坤輿公司21日清晨3點多，欲進場試運轉，現場出現8輛遊覽車、近百名黑衣人到場，跟反坤輿自救會成員、當地居民發生衝突，其中有幫派背景的陳姓主嫌、22歲鄭姓男子、27歲駱姓男子主導，從外圍支援並要「壓車」讓砂石車順利進場試運轉。

期間有人噴辣椒水、砸椅子造成居民跟多位到場聲援民代受傷，警方當場逮捕2名現行犯，依妨害公務罪送辦。苗縣警局在苗栗地檢署支持下，事後持續追查，依現場蒐證資料釐清施暴人員，再逮陳、鄭與駱姓3人，以及8名涉嫌施暴的保全跟工作人員。

另外，坤輿請來的保全公司，因為違法雇用10名臨時保全人員，警方傳喚保全公司負責人林女與另家名保全公司陳姓負責人、林女丈夫到案說明，並依違反保全業法第10條規定，開罰50萬元。

苗栗縣警局長陳武康指出，這次衝突事件造成8人受傷送醫，其中1名還是執勤的警察同仁，讓他深感遺憾，因此檢警聯手強力打擊黑幫，拘捕涉案的幫派分子，這些黑幫核心幹部涉及號召數百名外圍分子，有暴力、恐嚇等違法行為，只要違法，警方一個都不放過，他也強調檢警打擊黑幫，嚴懲暴力，絕對依法究辦到底。