交通部推動交通場域5G數位轉型，與電腦公會推動的「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」中，「5G整合AIoT應用於智慧交通控制與管理平台之示範運行計畫-以蘇花路廊北上攔截圈」專案已進入最後階段，預計系統啟用後，透過5G及物聯網整合應用，將可有效為蘇花改北上路段達到截流目標，紓緩假日北上車流塞車現象。

凌群(2453)專案計畫主持人副總謝順良表示，凌群開發的「5G智慧交通雲端管理平台」，透過導入AI技術與邊緣運算等新興技術應用，要從根本全面建置「蘇花科技路廊」號誌監控疏運策略的智慧化管理，在節省人力投入的同時，達到全面智慧化的目標。

凌群指出，由於蘇花路廊位處台灣東部唯一現存的南北向主幹道，受限於偏鄉地區環境限制，使得整體服務品質易受尖峰時段壅塞、以及網路傳輸品質短暫斷訊的外在影響因素，該專案致力於提供現場營運單位具備高可靠度電信等級的專屬網路解決方案，整體表現不受公共網路狀況牽制，且少了外網干擾，感測設備連網品質可大幅提高，使系統更可靠。而專網與公共網路實體部份分離，更可提高資安保密等級，真正落實國內5G交通智慧化的願景。

為落實智慧交通5G技術及創新應用，凌群2021年11月與「第四區養護工程處金岳工務段」導入智慧交通管理，透過5G專網與雲端平台建置，整合智慧影像攝影機蒐集即時車流量及停等車隊長度，運用AI車輛影像分析即時調控號誌執行，達成號誌攔截的最佳自動管理，打造蘇花改成為科技路廊，有助提升交控中心即時預警能力，對於連假疏運尖峰時段提供更安全可靠的服務，減少交控中心人力負擔。

凌群總處長陳志忠指出，「5G智慧交通技術及創新應用」主要提供高效控管號誌物聯網的雲端平台概念，未來期待能納管更多的物聯網設備，亦可持續在佈局範圍內導入各項新興應用如：自駕系統影像資料蒐集、緊急通行車輛號誌策略等，期望帶動5G相關智慧交通產業服務應用升級躍進，積極進行服務應用的市場佈局。