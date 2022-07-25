受物價上漲、股市大幅修正，加上本土疫情升溫，民間消費表現不如預期，台經院今公布最新經濟預測，下修我國今年經濟成長率至3.81％，較上次預估值下調了0.29個百分點；台經院也同時公布6月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點皆同步下滑。

台經院表示，今年4月以來本土疫情急劇升溫，儘管政府並未重啟嚴格防疫措施，但民眾自主減少社交接觸，影響部分零售、餐飲及旅遊等內需型產業，加上受到全球晶片短缺影響，汽車供應改善幅度有限，上半年新車掛牌數呈現衰退態勢，加上近來股市下跌，財富效果、民眾所得縮水，物價高漲亦影響民眾實質購買力衰退，故內需消費較原先預期弱，故預測今年民間消費成長率為3.05％，較前次預測值，下修1.38個百分點。

在物價部分，俄烏戰爭仍未停歇，國際能源、糧食價格續處高檔，加上極端氣候日益嚴重，進一步造成農作物歉收，大宗商品價格波動變得更加頻繁和劇烈，國內蔬菜、水果、蛋類、肉類及外食等食物類價格紛紛反映調漲，上半年CPI年增率已高達3.13％，儘管近來油價、糧食價格滑落，不過仍處於高點，加上今年以來新台幣匯率呈現貶值，國內廠商進口成本續增，廠商將逐漸反映成本至產品售價上，故預測今年CPI成長率為2.95％，較前次預測上修0.55個百分點。

三大產業景氣部分，6月製造業營業氣候測驗點為88.30點，較上月修正後的92.59點下滑4.29點，呈現連續6個月下滑態勢，為2020年6月以來新低紀錄；服務業營業氣候測驗點為94.15點，營建業營業氣候測驗點為92.92點，分別減少0.87點以及3.15點。