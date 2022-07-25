位於新北市永和區的復興商工培育許多美術人才，成績輝煌，傑出校友眾多，堪稱國際美術界指標，校長王志誠即將榮退，新北市長侯友宜今（25）日特地走訪，並親手遞上感謝狀，肯定他43年來為教育界的奉獻。

侯友宜今在復興商工傑出校友、國立台灣師範大學美術系教授黃進龍以及新北市教育局局長張明文陪同下，走訪復興商工，和即將退休的校長王志誠對坐深聊，彼此分享趣事點滴。

侯友宜表示，王志誠這40年來在復興商工腳踏實地、作育英才，不僅培育出許多國內外知名的傑出藝術設計人才，更成為技職教育的學習典範，帶領新北市從2018年至2022年，連續5年蟬聯教育部最高榮譽技職優等獎。

對談過後，侯友宜也遞上感謝狀，肯定王志誠畢生奉獻於教育事業，並強調新北市會傳承他的精神，繼續鼓勵學生挑戰創新，讓新北市的技職教育更國際化、更具競爭力。

教育局指出，新北市2019年啟動全國唯一4年4億「新北贏得未來技職人才計畫」，推動金手培訓，讓學生在專業技職上邁向全國制霸，並首創國際雙語技職交流及雙聯學制，透過跨域整合，推行頂尖群科計畫，將各校打造為技職界頂尖品牌。

教育局說，現任台灣水彩畫會理事長的王志誠，以「人文、藝術、設計、科技」為教育發展核心理念，曾擔任我國藝術重大政策委員，市府特別邀請王志誠在退休後擔任教育局聘任督學，盼能借重其長年累積的專業經驗，繼續為新北技職教育和孩子們貢獻。