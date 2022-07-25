夏天炎熱，許多人家中電費都是千元起跳甚至更貴，但一名男子竟做到電費只要繳59元，且生活也沒過得比較苦，讓網友驚呼「我家沒住人電費都比他高！」而男子也透露自家省電費3秘訣，包括住在通風地區少開冷氣、盡量全用一級能源效率電器、出門前拔掉用不到的電器插頭。

這名男網友日前在臉書「爆廢公社公開版」分享家中超狂的電費帳單，其中一期帳單的流動電費193元，扣掉節電獎勵84元，該期帳單只需繳110元，另一張去年的帳單更誇張，應繳金額僅59元，然而這還不是原PO家最低的電費帳單，「我記得沒錯的話，之前有過零元的還是負的我忘記了。」

原PO分享今年有一期帳單只需繳110元。(翻攝自爆廢公社公開版)

還有一期帳單更狂，應繳金額只要59元。(翻攝自爆廢公社公開版)

原PO表示，他與姊姊同住兩房兩廳一衛的房子，作息與一般人無異、每天回家，生活也沒有過得比較苦，「居住地處略微通風的台北市邊邊角角，家中除了電腦以外，該有的冷氣、冰箱、洗衣機等電器都有，也都有在用。」

如此便宜的電費到底是怎麼做到的？原PO分享他的省電秘訣，分別是住在通風的地點減少開冷氣、儘量使用一級能源效率的電器且洗澡完吹電風扇，以及出門前把用不到的電器插頭拔掉。

對此，網友紛紛留言：「這太便宜了吧」、「每天回家就直接睡覺，就差不多這樣的電」、「我家沒住人電費都比他高！」、「因為有節能獎勵吧」。