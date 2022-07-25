凱基台灣優選高股息30（00915）ETF預定基金經理人施政廷表示，台灣電子產業在去年疫情中營運表現居全球前段班，獲利相對好，加上上半年股價跌幅較大，使得低波動、具股價動能的電子股能在指數6月的定期審核調整中，自指數採樣之上市櫃市值前300大個股中脫穎而出。

凱基優選高股息30 ETF，追蹤台灣多因子優選高股息30指數，該指數以電傳金不偏廢為前提，惟指數並不是從設定固定產業比重出發，而是從篩選出貼近投資目標的成分股開始，產業比重只是最終的結果。

台灣多因子優選高股息30指數先篩出本業賺錢、獲利品質好，而且近期股價表現不能太差的個股，再加入低波動因子及全面性考量股息指標，並定期檢視汰除弱勢股，將高配息但位居產業高點、高波動的「三高股」以及跌幅波動率最大的個股排除。

透過一年兩次進行成分股的檢視與汰弱留強，由多因子選股策略自動導航電子、傳產與金融的比重，也因此會入選為30檔成分股的個股，不會僅因一時的殖利率衝高就入選，也不會因某種產業須達到多少比重而入列；併入高品質因子與低波動因子作為定期篩選條件，可望降低賺股息、賠價差的機率，解決傳統高股息ETF常見的痛點。