由於天氣炎熱加上部分機組在周末發生故障，引發外界對於供電穩定產生隱憂，根據台電在25日最新用用電預測，預估25日尖峰用電量上將達4,060萬瓩，甚至上看4,100萬瓩，備轉容量率9.05％，略低於10％水準，因此供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

台電預估25日尖峰用電量4,060萬瓩，預估最大供電能力4,427.3萬瓩，預估尖峰備轉容量367.3萬瓩，預估備轉容量率9.05％，供電亮出供電吃緊的黃燈，代表系統供電餘裕緊澀。

台電表示，由於周末假日負載較低，所以安排部分機組停機進行例行點檢保養，雖中火2號機破管停機，夜尖峰備轉容量(率)仍有250萬瓩(7.14％)，倘系統有緊急需要，亦能馬上停止點檢維護保養工作，恢復併聯發電確保供電安全穩定。

台電表示， 建議冷氣溫度調高到攝氏28度，併同風扇使用，並不是電不夠，也要提醒民眾避免浪費、省電省荷包；中火2號機檢修已經在25日凌晨併聯發電，加上各項調度因應措施，供電不會有問題。

回顧近期用電，台電表示，近期是一年當中台灣普遍高溫炎熱時期，加上景氣暢旺，尖峰負載在22日下午1點49分達到4074.8萬瓩，創下史上最高紀錄，也是連續三天用電量超過4,000萬瓩大關。22日實際備轉容量419.9萬瓩，備轉容量率約10.3％，維持供電充裕的綠燈。