大陸交通運輸部公路局副局長王太25日表示，經過各方努力，截至2021年底，大陸國家高速公路已建成11.7萬公里，普通國道通車里程25.77萬公里，完成比例分別達到85％和96.5％。

在特點方面，根據中新網報導，第一是網路覆蓋更加廣泛。目前，以國家高速公路為主體的高速公路網路，已經覆蓋了98.8％的城區人口、20萬以上城市及地級行政中心，連接了全國約88％的縣級行政區和約95％的人口，普通國道也基本覆蓋縣級及以上行政區和常年開通的邊境口岸。

第二是設施水準得到有效提升。到2021年底，國家高速公路中雙向六車道及以上的路段占比達20.9％，京哈、京滬、京港澳、沈海、滬昆等國家高速公路的大量繁忙路段實施擴容改造，國家公路骨幹通道服務保障能力得到進一步提升。全國普通國道二級及以上占比達79.6％，比2013年提高了約10％；98％以上的路面實現了瀝青或水泥混凝土鋪裝，比2013年提高了約13％。

此外，針對重大工程也持續推進。例如港珠澳大橋於2018年10月開通營運，成為集橋、島、隧為一體的超級跨海工程；穿越沙漠戈壁無人區的京新高速公路全線貫通，成為繼連霍高速後又一條進出疆大通道。長度超過22公里的烏魯木齊至尉犁高速天山勝利隧道開工建設，不斷刷新高速公路隧道世界記錄。

第四是技術創新實現突破。以數位化地圖、地質遙感、電腦輔助設計和模擬、北斗系統應用等為代表的公路勘察設計技術持續進步。