聯發科(2454)法說會即將在周五登場，目前依照整體市況來看，大陸手機晶片將持續庫存調整至第四季，且據悉，目前通路庫存至少壓5,000萬套晶片庫存，庫存去化壓力沉重，將成為聯發科嚴峻挑戰，也勢必為法說會聚焦議題。聯發科今開低震盪，一開盤就摔下700元大關，盤中跌幅約2%，股價最低觸687元，失守5日線。

大陸手機市場需求疲軟，手機廠商進行庫存調整，不僅第一季手機晶片出貨並未回溫，第二季在封城事件下，手機需求進一步疲軟，預期市場狀況來看，手機晶片將持續庫存調整至第四季。

法人點出，聯發科的大客戶OPPO與Vivo受到大陸手機需求不振的拖累，第二季再次下修2022年出貨預期，同時間高通因供貨充足並降價搶市，帶動供貨比重上揚，壓抑聯發科手機晶片出貨動能。另外，三星低階手機Galaxy A03 Core採用紫光展銳晶片，也恐進一步侵蝕聯發科在三星的市佔率。

大陸機市場疲軟，若以各家手機廠年初出貨目標估算，據悉，目前通路庫存至少壓5,000萬套晶片庫存，庫存去化壓力沉重。

聯發科將在本周五舉辦法人說明會，有鑑於智慧型手機市場雜音不斷，砍單之說也時有所聞，預計第三季、下半年全球智慧基手機市場市況將成為法說關心重點，另外，先前有傳出聯發科加大庫存去化力道，包括降低在台積電(2330)以外的晶圓代工廠投片量，減少的訂單沒有取消但要求投片時間延後，並要求封測廠配合調整生產流程，故庫存管理問題也將備受關注，屆時就看聯發科管理階層如何釋疑。