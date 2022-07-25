在外資和機構投資人的買盤拉抬下，周一南韓股市開高，惟全球經濟瀕臨衰退的擔憂揮之不去，以及在本周國內外重大事件登場前投資人趨於謓慎，在近中午時分，南韓KOSPI指數僅小漲0.3%，報2,400.16點。

上周五美股主要指數全面收黑，道瓊指數跌0.43%，標普500指數跌0.93%，以科技股為主的那斯達克指數下跌1.87%，晶片股雲集的費城半導體大跌2.55%。

但四大指數周線全面收高，道瓊指數周漲近2%，標普500指數周漲約2.6%，那斯達克指收周漲3.3%，費半指數單周大漲5.52%。

本周美國聯準會將召開貨幣政策會議，市場普遍預期該美國央行將再度升息75個基點。此外，美國和南韓本周將發布第二季國內生產毛額（GDP）數據，以及蘋果、微軟、SK海力士、英特爾、三星電子等重量級國內外企業將發布上季財報

在主要個股方面，目前韓股領頭羊三星電子漲0.5%，南韓第二大晶片廠SK海力士持平。

現代汽車漲2.6%，其關係企業起亞漲1.85%。

三星生物製劑（Samsung Biologics）微漲0.12%，製藥大廠Celltrion漲2.23%。

電池大廠 LG Energy Solution跌0.5%，主要化工廠LG Chem跌1.1%。

外資盤中買超韓股592億韓元。

韓元目前小升0.18%，報1,310.6兌一美元。