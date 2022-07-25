需求低迷之際，鋼鐵市場減產救市，巴西淡水河谷下調全年鐵礦砂產量，推升國際鐵礦砂價格止跌反彈，鎳價也同步止穩，帶動不鏽鋼族群反攻，加上上周末高溫肆虐，點燃市場對綠能族群的期待，受「三大利多」激勵，「鋼鐵人」25日絕地大反攻，大成鋼（2027）、燁輝（2023）、世紀鋼（9958）、中鋼構（2013）逆勢揚。

受俄烏戰爭、大陸封控、通膨及美國聯準會（Fed）升息等利空夾擊，鋼市供需轉弱，大鋼廠聯手減產救市，巴西淡水河谷礦場宣布將全年鐵礦砂產量，由原先規劃的約3.4億公噸下調至3.1～3.2億公噸，減產近一成，鋼鐵類股藉機「喘口氣」。

另一方面，鎳價也止穩，受惠新能源車需求增溫，英國倫敦金屬交易中心的鎳庫存量下降，法人估其7月來將大減5,796公噸，帶動鎳價反彈上漲，都對鋼鐵類股股價打上強心針。

台股「鋼鐵人」25日大反彈，上市鋼鐵類股指數盤中上漲逾1％，位居上市類股漲幅第三名，指標股中鋼股價開低走高，盤中漲幅逾1.1％，大成鋼也上漲逾2％；而義聯集團旗下的燁興、燁輝齊揚2～4％，燁輝突破月線，股價創本月新高。

此外，周末國內氣溫「熱烘烘」，氣溫飆升，市場預估本周用電恐再寫新高，風電概念股引關注，包括世紀鋼、中鋼構、新光鋼等風電概念股受惠離岸風電題材加持，長線資金轉進，盤中漲幅介於0.2～4％。

群益投顧分析，大陸近期政策利多頻傳，基建方面，要求各單位須在8月前啟動建設，可望為近期疲弱導致股價拉回的水泥、鋼鐵等產業提供支撐；而「碳中和」為大陸未來最重要的中長期環保政策，鋼鐵股長線仍有機會。