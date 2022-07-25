港星吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林近年的母女關係緊張，加上吳卓林4年前與大她12歲女友Andi登記結婚後，吳綺莉多次對外抱怨Andi，吳而綺莉日前再度公開暗諷洋媳6罪狀，事隔多日後，吳綺莉稍早則發文感嘆，她近年不停被精神折磨。

吳卓林本就和吳綺莉母女關係緊張，自從和Andi結婚後，3人關係變得雪上加霜，吳綺莉上週五（22日）在微博指控媳婦6罪狀，慫恿吳卓林中斷學業、裝可憐博同情、拿她家中東西變賣、故意引人注目又怪罪是媽媽害的、不工作還要討生活費，甚至質問吳綺莉「為什麼還活著」，吳綺莉雖然沒有指名道姓，但她發文：「35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過，生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰」，明顯是向洋媳婦Andi開戰。

吳綺莉昨（24日）則收拾心情，懶理女兒紛爭，她發文直呼：「今天太熱了」，隨即跳到海裡消暑，吳綺莉露出久違的笑容，在海上躺成大字型，開心手比讚，不難看出她的好心情。

而吳綺莉稍早則曬出截圖，內文是稱Andi太想紅，「跟她接觸過，吃用她認為自己是公主，應該用最好的，但是沒錢。見過她為了推卸責任，滿地打滾。卓林希望趕快成長起來看透她的伎倆」，吳綺莉還寫下：「謝謝你，說出了我這五年的感受，不停的精神折磨」。