考慮通膨、物價高漲，台塑四寶董事長、工會代表今（25）日與台塑集團總裁王文淵會晤，討論年度調薪，台塑工會代表、南亞仁武廠企業工會理事長吳祈忠表示，這次開會通過工會訴求，直接依實質薪資調升4.5％，以目前台塑基層員工實質薪資5萬5467元計算，平均每位員工調漲2496元，是38年來調漲最多一次。

「總裁王文淵非常有心！這次調幅是38年來最大。」 吳祈忠指出，民國73年平均薪資是1萬5714元，那時薪資調幅較大，但這次遇到原物料波動嚴峻，仍同意工會訴求，一舉調薪4.5％，主要王文淵考慮物價高漲對同仁的影響。

台塑集團去年年中拍板，員工每人加薪3.83％，並加發1萬元勤勉金，總計實質性薪資加上慰勉金調薪幅度高達5.33％，但這次工會訴求是4.5％實質調薪。

吳祈忠表示，王文淵除考量通膨、高物價外，公司在麥寮推動不漏水、不漏油、不漏氣等三點不漏政策，在工會配合下成效頗佳。另外，集團推動科技化管理順暢，加強推動AI、數位轉型、循環經濟等也為公司省下600多億，王文淵希望工會能繼續配合，工會當然義不容辭。

目前台塑四寶基層員工經常性薪資為5萬5467元，調幅生效後，平均每人經常性實質性薪資會將來到5.8萬元左右，在王文淵拍板下，即日起生效，可追溯到7月1日。

事實上，台塑集團從創辦人王永慶、王永在時代開始，每年7月都會進行員工年度調薪討論，是國內企業薪資行情的重要指標，去年台塑集團為員工加薪3.83%，並加發1萬元慰勉金。

原先台塑工會都希望能在軍公教調薪4%的基礎上，為台塑員工爭取調薪4.5%，儘管最終定案仍然要交給總裁做決定，工會皆希望能達到勞資和諧。