北市辦城市博覽會遭藍綠議員質疑沒編預算，反而動用8000萬二備金，是在幫北市府辦畢業展。台北市副市長黃珊珊25日前往松菸割稻時說明，那時預算已送出無法追加，所以先用二備金支應，「二備金議會也可監督」。

有媒體問到城市博覽會遭質疑，沒列馬、郝、扁時代，只有列到柯政績，黃珊珊表示，相關內容策展單位還在整理，這是台北燈會的前置展，全世界觀光客都可在之前了解台北市現在發展跟未來計畫，內容會呈現台北的過去、現在、未來，請拭目以待，相信精采可期。

有藍綠議員質疑為何城市博覽會沒編預算，而動用8000萬二備金，是否幫北市府辦畢業展，黃珊珊說明，去年8、9月，市長去參觀相關策展，希望用策展方式展現台北市，但那時預算已送出，無法用追加方式，所以先用二備金支應，「預算部分議會都可監督，二備金議會也可監督」。

此外，新竹棒球場爭議，有綠營側翼帶風向，說大巨蛋不能打棒球，反而是Sogo進駐好棒棒，且說相比下新竹可改善，黃珊珊表示，「事實就是事實，沒什麼好扭曲」，大巨蛋就是一個棒球場，符合國際標的室內棒球場，大巨蛋不能打棒球的謠言傳很久了，謠言要止於智者。

黃珊珊接著說，棒球選手是珍貴資產，要做的是讓他們比賽時不受傷，這是最基礎的建設，講一堆口水沒有用，要的話快點改善，她也歡迎大家能常回來打球。