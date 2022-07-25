【旅奇傳媒/編輯部整理】台灣好行「大鵬灣琉球線」從高鐵左營站直達東港、大鵬灣，是前往大鵬灣、小琉球最便捷的觀光接駁公車路線。大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）今年特別推出橘世代與銀髮族優惠套票三款，其中兩款「高鐵國旅聯票」皆能以超值價格購買大鵬灣琉球線來回車票、東琉線來回船票、小琉球風景區門票等外，還能以75折加購高鐵車票，CP值相當高。

鵬管處表示，節能減碳綠色旅遊風氣逐漸盛行，搭乘台灣好行大鵬灣琉球線暢遊大鵬灣、東港及小琉球，可免受塞車、開車疲勞等問題，且能以優惠價格享受便捷交通。

▲台灣好行「大鵬灣琉球線」橘世代優惠套票送福袋。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

為了鼓勵50-60歲橘世代民眾利用大眾運輸交通工具出遊，鵬管處更祭出澎派贈品福利好康，只要購買三款「橘世代優惠套票」任一款，至高鐵左營站售票櫃檯出示身份證及購票證明，便能獲得「橘世代專屬福袋」兌換券，憑兌換券至東港味益鬆品借問站，就能免費獲得橘世代專屬福袋，福袋裝滿東港華珍煎餅、味益鮪魚鬆、一口鮪魚鬆蛋捲、小琉球合家麻花捲、蜜仔番薯糖、盧家芒果乾等屏東在地伴手禮，價值達500元以上，限量200組。

鵬管處也特別推薦橘世代優惠套票之一的「環灣輕騎好行雙人套票」，因為搭乘台灣好行「大鵬灣琉球線」在大鵬灣遊客中心站下車，步行幾步就可到「大鵬灣單車站」，踩上電輔車，旅遊變得輕鬆愉快，不費吹灰之力，即可賞遊7月15日新開放的「大鵬灣國際休閒特區」，與海之女神、海上教堂拍網美照；甚至可放膽騎往距離約4公里的鵬村濕地，行程將會繞經潟湖、龍貓隧道、濕地，直到鵬村濕地裡的國際級藝術裝置「造物手」，在此有「鳥仔腳咖啡店」提供服務，正值夏季點一杯冰涼的蓮霧氣泡飲。

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