【旅奇傳媒/記者-張偉浩】全台唯一以溫泉為主題的「2022礁溪溫泉馬拉松」，去年因疫情停辦，今年適逢第10屆盛大回歸，礁溪鄉公所邀請跑者們12/3相約礁溪國小，透過路跑體驗充滿台日風情的跑旅饗宴。 礁溪鄉長張永德表示，今年大會特別為跑者設計「祭典衣」，彰顯「老派溫泉饗宴」的氛圍，除了歡迎民眾一起來礁溪以跑會友，暢遊風光明媚的小鎮，享受美不勝收的私房景點，也希望能將這場美好的賽事，推廣給所有日本跑者，接軌國際。

台派、日派你選哪一派？選礁溪派！今年礁溪溫泉馬拉松以台派混搭日派的「老派溫泉饗宴」，跑友們可以來場變裝路跑，體驗「台日老派變裝派對」，完賽後搭乘免費接駁「老派溫泉專車」，到溫泉公園享受復古時尚日式「老派溫泉」；此外，礁溪馬素有「獎項最豐富的溫暖賽事」美稱，今年的獎項除了延續前年的「全馬爬坡王」與「半馬衝刺王」外，還有充滿特色的「區間賞」：這是由宜蘭吳沙文化基金會支持的吳沙社區陶藝班指導老師、同時是壯圍國小校長的徐博正所製作的獎項，深具文化意義與收藏價值。

▲（左起）「蘭陽飛毛腿」賴庭萱與日本長跑好手島田千緩（千千）、礁溪鄉長張永德，以及佛光大學女籃隊代表合影。 圖：礁溪鄉鄉公所／提供

節能環保低碳的綠色賽事風潮來襲，礁溪馬特別規畫為ESG永續而跑，包括選手衣全面使用環保咖啡紗材質，補給站水杯全數改用無淋膜100％可回收的環保紙杯，完賽證書在今年度改為電子證書以節省紙張的浪費，以及設置女性親子友善專用廁所等。共同主辦單位H2U永悅健康與旗下執行賽事的運動筆記都相信，路跑不只對個人健康有益，藉由活動的參與更有機會對社會注入一股永續力量，帶來正向發展。

礁溪馬賽事組別分為3組，分別是42K全馬組1,500人、21.5K半馬組1,500人，以及6.35K健跑組1,200人，合計4,200人，賽事路線與往年大致相同，起跑點從礁溪國中移至礁溪國小，全馬組將跑至五峰旗風景區折返，途經湯圍溝溫泉公園、柴圍佃圳水門公園、龍潭湖風景區、橘之鄉蜜餞形象館、亞典蛋糕密碼館、淡江大學蘭陽校區、佛光大學、林美石磐步道…等地。

今年針對外縣市的選手，大會在台中、新竹、桃園、台北等4地點提供付費專車接駁服務，今年乘搭接駁專車的選手們，皆享一瓶花旗參滋補液；同時，若入住跟大會配合的飯店，更可享有房價折扣、提前供應早餐餐盒、免費延遲退房、直達會場接駁車等多項好康，目前9號溫泉旅店亦提供選手每人一份濾掛咖啡包作為完賽禮，在地業者陸續熱情響應提供優惠中，歡迎所有選手的到來！

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