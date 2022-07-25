39歲的日本知名女星深田恭子，出道多年憑著甜美外表、火辣身材成為不少人心目中的性感女神，而她去年5月宣布罹患「適應障礙症」後便全面暫緩演藝活動，但私底下卻被人拍到暴瘦的模樣，令粉絲相當心疼。如今，休息近1年的她，近日被媒體拍到出現在東京街頭拍攝電視劇疑似復出，真實身材也因此曝光引起熱烈討論。

根據日本媒體《FRIDAY》的報導，深田恭子自從身體抱恙後就暫緩演藝活動，只有在廣告及代言中才能看到她的身影，但近日她疑似即將復出接下全新電視劇，而出現在東京的一處電視劇拍攝片場，只見她穿著一件藍色貼身上衣搭配白色長裙，腳上則是踩著粉色拖鞋從片場走出。而先前一度因病情暴瘦的她，這次卻看起來豐腴了不少，身體似乎已逐漸康復中，令網友看到照片後紛紛留言「肉感身材比較好看」、「事實證明美女就是穿拖鞋還是美女」、「照日媒的那種拍照技術還能這麼美，那本人還得美成什麼樣子」、「真想趕快看到姊姊的新戲」、「我的女神快點好起來」。

事實上，深田恭子不久前才遭到日本唱片公司AVEX會長松浦勝人，於YouTube直播上公開吐槽「像個大媽」，就連北川景子、石原聰美、菜菜緒等知名女星都遭到他毒舌批評，令網友相當不悅，粉絲更擔心會因此讓身陷「適應障礙症」的深田恭子受到影響，如今她復出拍戲也讓不少人鬆一口氣。