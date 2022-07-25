教育部今表示，高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型將進行調整，以音樂、美術及舞蹈等專長學習重點為命題指標，題型著重應 試者的知識統整、創作論述及即興表達能力，相關調整及試題25日已公告，114學年起實施，9月進入國中就讀的學生適用。

教育部說，高中藝才班特色招生甄選入學術科測驗將採現場實作，檢測國中學生藝術才能的學習表現，依照各類測驗科目制定評分量表的測驗結果，學生可藉此瞭解自己的學習成果。

高中學校教師也可依測驗結果，於課程中適性引導並發展學生的學習歷程；教育主管機關則可透過測驗結果，瞭解我國學生在藝術方面的潛能，並提供適當配套措施，以提升專業藝術教育品質。

教育部指出，高中藝才班特色招生甄選入學術科測驗題型調整分為音樂、美術與舞蹈等三種類別，音樂班測驗科目包含「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」、「視譜演唱及即興」、「主修」與「副修」等5科；美術班測驗科目包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」等4科；舞蹈班測驗科目包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」等4科。

以音樂班為例，未來「視譜演唱及即興」分為兩題型，包含完整樂譜及部分樂譜（即興）方式，採現場實作方式呈現，旨在測驗學生音樂素材掌握及詮釋能力。

美術班「彩繪創作與延伸」分為A及B兩部分。A部分以圖像表達的方式，測驗學生色彩表現、媒材掌握及創作統整能力；B部分為新增之測驗題型，旨在測驗學生關於創作內涵的基礎論述能力及文化延伸、圖像設計、多元媒材等延伸性的轉化能力。

舞蹈班「舞蹈即興」分為「舞蹈即興表現」及「口述表達」兩部分，旨在測驗學生舞蹈即興創意展現及口述表達創意觀點之構思。