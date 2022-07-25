國立陽明交通大學與暉致醫藥舉行產學合作備忘錄簽約儀式，雙方正式攜手合作，啟動產學交流及藥學人才培育計畫。暉致張博勝總經理表示，公司做為全球性醫療保健公司，致力於深耕在地，很榮幸能與陽明交通大學合作，共同實現培育台灣新世代醫藥優秀人才的未來。

陽明交大康照洲院長強調，該校藥學系是國內最年輕、採六年制藥學專業培養臨床藥學士，鼓勵跨域學習，以成為亞洲「數位生醫」先驅為願景。並期許透過本次與產業合作的人才培育計劃，學生不只獲得學習機會，亦能在工作中展現自己的價值；同時，也希望未來產、學雙方能建立更多元的合作模式。

暉致醫藥於2020年11月底成立，是由全球知名的美商跨國藥廠輝瑞普強與邁蘭合併而成，為《財富》（Fortune）全美500強企業，且名列台灣前15大藥廠，為全球超過165個國家的患者提供高品質藥物。這次雙方攜手啟動產學交流合作，強強聯手，將提供年輕學子走出教室、親臨現場的藥學實務課程指導，強化對自我職能及未來職涯認知的良機。

張博勝表示，近兩年的疫情衝擊，凸顯藥品的研發和可及性對疾病預防和治療的重要，因此深化醫藥產業的發展、培育優質的藥學生技人才已為全球趨勢，暉致期許能為台灣新生代醫藥人才打開國際化視野有所貢獻，與優質院校攜手培育具創新思維與行動力和解決問題能力的生力軍。