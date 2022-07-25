中共機關報甘肅日報24日刊載消息指出，甘肅省委常委、省委秘書長周偉21日因病逝世，社群媒體傳其為墜樓身亡。中國近年不斷地有高官非正常死亡，官宣死因非病即鬱、不幸離世。

據甘肅融媒體中心「甘肅圈子」報導，「甘肅省委常委、省委秘書長周偉同志，因病於2022年7月21日19時43分不幸去世，終年56歲。甘肅省委、省人大常委會、省政府、省政協領導出席遺體告別儀式，向周偉同志家屬表示慰問」。

周偉甫於今年5月升任中共甘肅省委常委，後任秘書長兼省委直屬機關工委書記、省委改革辦主任、省委財經辦主任、省委國安辦主任等職。有消息指稱他患有抑鬱症，坊間傳言其於21日墜樓身亡。

中國近年不斷地有高官非正常死亡。天津市長廖國勛在今年4月驚傳猝逝，享年59歲，天津日報4月28日報導指出，其因「突發疾病」搶救無效，於4月27日離世。

廖國勛在2020年兩度獲得升遷，前途備受看好，據財新網4月報導，天津市官場相關人士對於廖國勛猝逝感到「非常突然」。有陰謀論觀點提及，廖國勛涉及核酸檢測利益輸送所以「被自殺」。

星島日報25日報導指出，過去幾年中國官場有高官死亡，多被官方稱為「不幸離世」。2018年10月，澳門中聯辦主任鄭曉松因患抑鬱症，「在住所墜樓不幸逝世」。2019年11月，官方宣布，重慶市委副書記任學鋒「因病醫治無效，不幸離世」。2021年9月，湖南省委宣傳部長曾萬明「因身體原因不幸離世」。

盛傳任學鋒、曾萬明、廖國勛等人是自殺身亡。

報導提到，甫就任河北省副省長兼公安廳長1個多月的劉文璽於7月被官方宣布身亡，原因為「因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年54歲」，暫時未有進一步的死因解釋。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110725

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。