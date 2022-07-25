民進黨新北市長參選人林佳龍原訂今（25）日上午拍攝定裝照前接受媒體聯訪，最後臨時改由團隊發言人李坤城受訪，對於民調大幅落後現任新北市長侯友宜36個百分點，李坤城表示，一切以平常心看待，並舉2014年朱立倫的情況為例，表示目前將朝這個方向努力。

有民調指出，在新北市長選戰的民調上，現任市長侯友宜以57％大幅領先林佳龍的21％，林佳龍競選團隊發言人李坤城表示，對於所有的民調，林佳龍都是抱持平常心在看待，李坤城指出，新北市這場戰役本來就很艱難，所以黨中央才會徵召林佳龍來參選。

李坤城也舉2014年的選戰為例，他說當年朱立倫在選前的民調也是大幅領先當時的對手游錫堃，但是最後的結果卻是2人差距不到1％，朱立倫僅以2萬多票險勝，而目前距離選戰還剩1百多天，這也是未來努力的方向。

至於行政院長蘇貞昌這2天舉辦3場便當會，召集所有民進黨議員及參選人共餐，但卻沒有邀請林佳龍一事，李坤城回應，很感謝蘇貞昌擔任「桶箍」的角色，因為這幾場便當會主要是議員及議員參選人，也就是「小雞們」對於新北市年底選戰的想法，所以尊重蘇的邀請。

李坤城強調，林佳龍與蘇貞昌在上周已經見過面，而且雙方談得很愉快，蘇貞昌也答應，新北市有需要他的地方，一定會提供協助，甚至很多中央跟地方需要配合的地方，他也會給予幫助。

而後續選戰的組織方面，李坤城表示，最主要是用立委的12個分區，請黨內9位現任立委，3位前任立委來加入選戰，未來這12個分區立委的競選辦公室，加上37位議員參選人，都會是分區的聯合競選辦公室，接下來也會陸續啟動議員的見面會跟座談會。