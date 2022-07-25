民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉抄襲，台大已組審定委員會進行審理，身為委員會召集人兼會議主席的台大社科院院長蘇宏達，日前在給學生信件中寫到「這醜聞再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要」。對此桃園市長鄭文燦回應，未審先判宣稱是醜聞，基本立場已經有偏差。

鄭文燦表示，蘇宏達是台大社科院院長不應該未審先判，如果一開始沒有調查、沒有看資料就宣稱這是醜聞，基本上立場已經有偏差了，而且作為台大社科院院長不應該有這樣的公開發言。