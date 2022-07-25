有女性摸到乳房上出現腫塊，因擔心罹患乳癌而就醫，檢查發現，雖非乳癌卻是淋巴癌中惡性度高的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤（簡稱DLBCL，Diffuse Large B Cell Lymphoma）」，幸因及時介入，治療後病情獲得控制。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科副主任暨血液腫瘤科醫師黃威翰表示，臨床上也曾遇過耳鼻喉出現腫塊，誤以為是鼻咽癌，但結果是淋巴癌侵犯的案例。

●莫名的燒、腫、癢、汗、咳、瘦 高危族群當心淋巴癌找上門

黃威翰提醒，不明原因的發燒、淋巴結腫脹、身體搔癢、盜汗、久咳不癒、莫名變瘦，這6大症狀可能是淋巴癌警訊，確診也無須過於擔心，如今不僅一線治療就有高治癒率，若治療反應不佳或復發，除了傳統的幹細胞移植外，還有CAR-T細胞免疫治療新選擇。

黃威翰說明，淋巴細胞負責協助人體抵禦外界侵入物，但淋巴細胞若出現惡性病變而產生癌細胞，會演變為淋巴癌。目前淋巴癌成因不明，但普遍認為可能是因身體長期處於發炎狀態，例如受到病菌感染、免疫失調或其他與自體免疫疾病而導致，因此，高齡者、BMI過高、具C肝病史、有淋巴癌家族病史、愛滋病或感染幽門桿菌的患者，都可能是淋巴癌高風險族群。

●瀰漫性大B細胞淋巴瘤 佔多數且惡性高

黃威翰表示，淋巴癌可分為兩類，首先是佔比達9成的「非何杰金氏淋巴瘤」，次之為比例較少的「何杰金氏淋巴瘤」。而在非何杰金氏淋巴瘤中，有6至7成為B細胞淋巴瘤，其中，又以瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)屬最常見。

所幸，瀰漫性大B細胞淋巴瘤雖惡性度高，若能及時治療，7至8成患者都能預後良好。黃威翰說明，國際間對於瀰漫性大B細胞淋巴瘤第一線治療的共識為，標準標靶治療搭配化療，並輔以類固醇，仍有2至3患者可能遇上治療結果不理想，需進一步接續治療，包含自體或異體幹細胞移植。但異體幹細胞移植前需要更高強度化療，且移植後需長期服用免疫抑制劑，衝擊患者的生活品質。

他表示，所幸目前已有細胞免疫治療可用，除了特管辦法核准的大量複製細胞免疫的方式外，更有可強化免疫細胞的CAR-T細胞免疫治療，「CAR-T細胞免疫治療將患者體內的免疫細胞分離至體外，並在免疫細胞上裝上特定抗原，幫助改裝後的免疫細胞精準找出癌細胞，一次性治療就有機會為癌末患者帶來機會，且副作用比異體幹細胞移植更和緩，患者治療後的生活品質也受到保障。

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