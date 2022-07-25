基隆市安樂區武隆街某早餐店傳出集體食物中毒，目前已有近30名顧客陸續就醫，老闆、老闆娘也遭殃，症狀包括上吐下瀉、腹痛、發燒等。衛生局表示，疑似店家自製的沙拉醬出問題，研判是沙門氏桿菌，調查後如屬實，將依食品安全衛生管理法移送檢調偵辦。