基隆早餐店爆30人食物中毒 兇手可能是「這個」 12:292022/07/25 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市安樂區武隆街某早餐店傳出集體食物中毒，目前已有近30名顧客陸續就醫。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市安樂區武隆街某早餐店傳出集體食物中毒，目前已有近30名顧客陸續就醫，老闆、老闆娘也遭殃，症狀包括上吐下瀉、腹痛、發燒等。衛生局表示，疑似店家自製的沙拉醬出問題，研判是沙門氏桿菌，調查後如屬實，將依食品安全衛生管理法移送檢調偵辦。 男星評價餐廳「人生吃過最難吃」惹怒老闆慘被告 女店長遭控是小三 又遭老闆賞耳光 原因是這「雙重身分」 八三夭寫紀錄 50天巡演21場 #早餐店 #老闆 #老闆娘 #基隆市 #食物中毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 想在基隆打造海景兒童樂園 謝國樑加州「做準備」 14:492022/07/24 政治 熟客霸氣買樓續租 海產店不關了 04:102022/07/20 地方新聞 台中滷味攤老闆遭轟3槍爆頭亡 兇嫌開BMW棄山區逃亡 11:572022/07/25 社會 沒在客氣！一聽客人用國旅補助 民宿老闆房價秒漲200元 00:262022/07/21 生活 楊貴媚謝王童提拔登銀幕 04:102022/07/24 娛樂新聞 人行天橋影響車輛視線 林右昌拍板：一拆一留 14:292022/07/21 生活 基隆驚見身價6位數「豹紋陸龜」逛大街 找嘸主人下場曝 15:542022/07/22 生活 BMW雙煞連轟3槍 台中滷味攤老闆頭部中彈命危 凶嫌逃逸 23:102022/07/24 社會 豬排蛋吐司「神秘加料」她看傻眼！ 網羨慕敲碗求店址 16:322022/07/22 生活 疑感情糾紛釀殺機！台中滷味攤老闆遭3槍爆頭身亡 警急追2嫌 08:072022/07/25 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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