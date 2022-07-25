台積電效應改變南科園區現有的發展趨勢，大批南科上班族紛紛改從國道1安定交流道上下班，導致該處上下班尖峰車流暴增，除有安全顧慮外，也因增加通勤時間，讓南科上班族叫苦連天。台南市政府除與高速公路局共同斥資1億元在安定交流道北出口匝道新增1條車道，還斥資9.44億元在南科園區開闢2條聯外道路，希望紓解日益壅塞的車流。

台南市長黃偉哲今天前往現場視察時指出，南科的就業人口已經增加到8萬多人，很快就會增加到10萬人，因此周邊生活品質的優化，以及道路設施的改善，也希望能夠加緊迎頭趕上，提供市民比較好的生活品質跟交通環境。

市府工務局認為，目前南科的發展中心，靠近善化、安定的西北隅，涵蓋台積電18廠（5奈米、3奈米）等相關廠商，鑑於未來還將持續擴廠，以及相關供應鏈廠商落腳「南科三期」，導致安定交流道車流勢必有增無減，經評估後決定拓寬。

工務局表示，交通部高速公路局啟動改善安定交流道北出口匝道工程，市府也配合於市道178線拓寬增設右轉專用道，並委由高公局發包代辦。其中，國道1安定交流道北出匝道壅塞改善工程，道路長303公尺、寬30至35公尺；配合高公局匝道改善，市道178線連絡道將於匝道外側拓寬1.5公尺，市府也配合編列預算3200萬元，正由高公局南區養護分局辦理細部設計中，最快今年底發包，明年6月完工。

另外，2021年市府在南科園區特定區北側，開闢南科5-40M、10-30M等2條聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道。其中，5-40M計畫道路從安定東路與直加弄大道口向東延，路寬40公尺，全長約1024公尺，預計明年底完工；10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南至5-40M路口，路寬30公尺，長度約230m，預估7月底前完工，2條道路工程總經費約9.44億元。