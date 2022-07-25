全校師生都期待該校多功能活動中心，盡快完工就能提供全校師生集會、運動及管樂表演的場域。（陳世宗攝）

台中市大甲文昌國小師生有1000多人，每年畢業典禮須租車到外面舉辦，管樂隊也無練習場所，家長多年來四處陳情！市議員吳敏濟25日指出，他從2017年就在市議會提案爭取，去年成功獲得市府允諾編列5120萬元經費，預計8月22日動工，明年10月完工，提供該校師生集會、運動及管樂表演的場域。

學生家長陳情指出，大甲、大安及外埔區大型學校都有活動中心，文昌國小有師生1127人，卻無活動中心；歷年來畢業典禮不是擠在狹窄悶濕的地下室，就須舟車勞頓到中正紀念館或文化大樓舉辦；連該校歷史悠久的管樂隊也無練習場所，家長多年來到處陳情為學生爭取平等活動空間。

吳敏濟說，他接獲學生家長陳情後，2017年就在市議會中提案，爭取文昌國小興建多功能的活動中心，2018年向前市長林佳龍爭取200萬元經費做規畫設計，兩年來再積極向市府爭取，市府於去年終編列4920萬元經費，歷任兩屆市長5年多的努力，終於還給師生公平的待遇。

文昌國小今天舉辦開工前說明會，手球隊學生聽到學校將蓋活動中心都雀躍不已，有位學生抱怨夏天在30多度高溫下練球真的很難受。還有學生表示，天氣不佳還要跟大甲國中借場地，以後就能在活動中心練球。管樂隊老師強調，平常練習要借地下室悶熱潮濕，以後就有貼近比賽場地使用，繼續為校爭光。

校長洪文鍊強調，教育局去年與今年分別編列2000萬元及2920萬元經費；去年歷經校審會議、細部設計，今年4月招標，6月決標，預計8月動工，明年10月完工。多功能活動中心規畫2座羽球場，一間會議室及專為該校管樂隊表演的大舞台，附設幼兒園也能作晨間活動。