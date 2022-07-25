【LIVE直播】福原愛帶走家人後失聯 江宏傑現身說明。

台日桌球CP江宏傑與福原愛去年7月宣布離婚，兩人恢復單身後對外始終沒有交集，日前江宏傑首度承認福原愛有計畫暑期回台，但具體時間還不確定，未料福原愛近日卻悄悄來台，更讓人吃驚的是江宏傑在IG怒發文：「這算善意交接嗎？」透露福原愛接走家人後就再也沒有聯繫，讓江宏傑耽心家人去向；經過一日疑似搶人事件，江宏傑於今將照常出席活動，替李玖哲的記者會站台，屆時他也將被媒體追問狀況。

福原愛2021年7月和江宏傑離婚後，長達1年時間都待在日本，近日她終於來台，卻突然帶著台灣家人離開搞失聯，讓江宏傑忍不住動怒：「這算善意交接嗎？」據福原愛的好友透露，她人已經回到日本，疑似也把家人帶走，江宏傑今（25日）仍照常出席活動，他所屬經紀公司表示目前已聯上福原愛，但江宏傑仍未與失聯的那位家人視訊或通電話，且不清楚女方目前人是否還在台灣，強調接走家人是雙方的協議，也是女方權益，「至於其他細節，目前交由律師處理，謝謝大家關心」。

對於前妻的行為，江宏傑24日在社群網站罕見動怒，「不懂昨天這是什麼善意的交接？從昨晚到帶走到現在，不接電話也不回訊息，這樣叫做善意的對家人好？」據悉，福原愛23日晚間就帶走家人，失聯1天半都未現身，而他今下午照常出席活動，替曾是《全明星》戰友的李玖哲演唱會站台。

江宏傑先前受訪時曾大方表示希望福原愛回台，「我是期待的，我當然也希望這樣，因為兩邊的愛還是需要的。」對此，雙方所屬的華研國際24日表示對於福原愛回台的時間不清楚，但證實她人有回台灣，23日晚間接走家人後就失聯至今，江宏傑才會擔心地發文喊話。