為抑制通膨，多國央行皆採大幅升息因應，加上市場避險需求，美元指數有望續強至今年第四季。因應下半年市場持續動盪，凱基銀行建議，投資人可趁勢將部分資金配置在低風險的美元保本商品，以創造穩定利息收入。凱基銀即日起至8月31日，推出美元階梯定存活動，以新資金辦理美元三個月期定存，年利率採每月階梯式攀升，最高年利率3.5％，平均每個月可以領到2.5％右的利息，且承作門檻低僅需美元1萬，民眾可把握機會。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，美聯準會主席鮑威爾於6月29日在歐洲央行論壇上重申，疫情加上俄烏戰爭讓聯準會的工作極具挑戰性，無法保證能夠達成軟著陸，並強調除非看到明確物價壓力消退的證據，才會放緩或停止升息。與此同時，數名聯準會官員均表態支持7月再度升息3碼。根據亞特蘭大Fed GDP Now指標估計美國第二季GDP成長率將減少2.1％，加上第一季為負1.6％，如果預測準確，將是連續第二季負增長，符合技術面的衰退定義。

凱基銀行表示，在經濟環境劇烈變化下，投資市場相對不穩定，建議投資人可以將部分資金轉為投資低風險的保本產品，創造定利息收入。美國聯準會啟動升息，不少投資人看好美元中長期走勢，可以將閒置的資金布局在美元，短天期的美元高利定存即為非常好的選擇。凱基銀推出限時美元階梯定存專案，三個月期定存可享第一個月利率年息1.5％、第二個月2.5％、第三個月3.5％，平均每個月可以領到2.5％左右的利息，舉例來說，以本金美元3萬元，存滿三個月到期後，約可領到等值新臺幣5,400元左右的利息收入。

除了階梯定存活動，民眾可考慮分批酌量增持外幣，做中長期資產的規劃。即日起，凱基銀行網路銀行及行動銀行提供外幣換匯優惠，美元/澳幣優惠3分、歐元優惠5分，及人民幣、日幣等八種外幣換匯優惠，亦提供匯率到價通知服務，不用再緊盯匯率，也不怕錯過換匯好價格。