苗栗今天＋478。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

5到7月趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天25日新增新冠肺炎本土確診478例，其中男性211人、女性267人，年齡分布1歲以下至94歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬9044人，人口占比確診率達16.63％。

苗栗衛生局指出，自高原期後，數據顯示縣內疫情正穩定緩降中，但在確診年齡分析的部分，自7月13日起迄今12歲以下年齡人口占比超過14％，周日確診更達22.59％，相比之下，目前兒童感染者較多，正值暑假期間，也請鄉親加強落實相關防疫措施及攜童施打疫苗，保護孩童健康。

衛生局表示，國內今年以來共新增10例日本腦炎確定病例，其中苗縣有1例為竹南鎮73歲男性，發病日為7月13日，症狀包括發燒、倦怠及四肢無力等，經就醫通報後確診，目前於加護病房治療中，個案住家周邊經勘查附近有豬舍，及鄰居設有鴿舍，感染源仍須釐清，場所環境已清消、懸掛誘蚊燈等。

衛生局長張蕊仙表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

縣長徐耀昌說，民眾儘量避免病媒蚊吸血高峰時段，或高風險環境附近活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

如果住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，縣內設有旅醫門診醫院為衛生福利部苗栗醫院。