夫妻攜2幼兒賣帳戶 同遭詐騙集團控制行動

廖姓夫妻擔任詐騙集團車手，今年5月間至新北市板橋區某銀行提領贓款，遭銀行通報海山警分局，員警到場欲將2人帶回偵辦時，廖姓夫妻脫口而出「小孩還在詐騙集團手上」，警方震驚，立即組織警力至北市中正區旅館攻堅，救出2名幼童及5名同為賣帳戶遭囚禁的被害人，警方深入偵辦，本月18日終於逮捕該集團主腦吳姓男子，全案依組織犯罪、妨害自由、詐欺等罪嫌送辦。

警方表示，廖姓夫妻無固定工作，遂意圖將帳戶賣給詐騙集團，詎料，到場後連同1歲多和未滿周歲的2名幼兒，全家都遭詐騙集團拘禁，之後詐騙集團指示廖姓夫妻到銀行提領詐騙贓款，遭銀行行員發現報警，員警到場確認廖姓夫妻為詐騙集團車手，欲將2人帶回偵辦，2人面露難色，道出2個小孩還在詐騙集團手上。

警方不敢大意，立即組成專案小組並集結警力，根據廖姓夫妻供述，至北市某旅館攻堅，順利救出2名幼童及其他被害人，逮捕3名詐騙集團成員，查扣贓款、毒品、金融卡、存摺等證物。

海山分局偵查隊擴大偵辦，鎖定該集團首腦吳姓男子仍逍遙法外，從事詐騙勾當，經長期蒐證監控，本月18日至桃園龜山區逮捕吳嫌到案，查扣不法所得38萬元。偵訊後，全案依法移送台北地檢署偵辦。