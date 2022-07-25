林玉書衝過百米終點，打破過往紀錄。（台視提供）

賴Ki在壘球擲遠項目，刷新第一季的成績。（台視提供）

Zing在百米測試賽中表現優異，更獲錢薇娟稱讚。（台視提供）

台視、三立《全明星運動會》第4季在昨（24日）播出第一集，全新的賽制、紅藍黃三隊共鬥、參賽者們屢創紀錄，都吸引許多觀眾準時收看，並創下全體平均收視2.11、15-44歲平均收視2.49的好成績，每分鐘最高收視也有2.4。第4季的選手在首集測試賽就拿出超強實力，不斷刷新大會紀錄，讓觀眾熱血沸騰，就連3位領隊也陷入選人的困境，上演搶人大戰。

在第一項百米測試賽中，「跨欄歌手」Zing跑出11秒24的好成績，突破第2季林敬倫創下的大會紀錄，測試賽才第一組就有選手突破大會紀錄，讓藍隊領隊錢薇娟大讚「就像首打席就全壘打一樣」，Zing也表示相當滿意自己的成績，沒有辜負自己半年來的練習。女生選手林玉書在百米測試賽跑出14秒80的成績，也是突破第3季黃沐妍的大會紀錄，她一路從17秒苦練到創下大會紀錄的驚豔表現，讓黃隊領隊郭泓志馬上向錢薇娟喊話：「讓給我吧！」，陳妤也突破自我，衝出15秒17的好成績，留榜大會紀錄第3名。

在壘球擲遠項目，女選手賴Ki壓軸登場，奮力擲出39米64的好成績，刷新第1季吱吱郭芝吟高懸已久的紀錄，讓全場陷入沸騰，賴Ki謙虛表示希望下次能有更好的成績；男選手部分雖未破第2季曹佑寧70米22的紀錄，但黃宏軒、于成炘仍以67米70、66米36的好成績位居大會紀錄的第2名及第3名，實力及表現都相當亮眼。選手們的亮眼成績，隨即在網路上引發熱烈討論，「怪物新人果然沒讓大家失望」、「本季實力都滿接近的，感覺經過訓練後會很好看！」、「之後選兵選將超期待」、、「有破紀錄獎盃跟勳章滿好的，是對選手的一種鼓勵。」

《全明星運動會》第4季除了原先的紅、藍兩隊外，另外新增由郭泓志領軍的黃隊，賽制也增設循環賽及資格賽，還有為表彰選手表現的破紀錄獎盃及勳章，競賽過程也更刺激有看頭，下周登場的測試賽有跳遠、躲避球、足球守門、50公尺游泳，選手表現備受期待，《全明星運動會》每周日晚間8點於台視頻道首播，10點在三立都會台播出。