細胞治療商機夯，永立榮集團25日宣布，已與健眾生醫簽署合作協議，將以羊水幹細胞外泌體開發系列產品，合作拓展東南亞十國的醫藥及保養品市場。

雙方簽約後，永立榮的羊水幹細胞醫藥研發品與Exocare艾索康恩保養品將透過健眾進入東南亞十國進行市場開拓、經銷、臨床試驗案合作等。

永立榮表示，羊水幹細胞是骨髓、脂肪、臍帶/胎盤後，最新的幹細胞來源，也是最接近胚胎幹細胞的幹細胞。比起其他幹細胞，有較強的再生能力，產出再生細胞的數量也比其他幹細胞更多；分化後，也比較不容易老化。此外，羊水幹細胞是唯一具有外胚層特性，可分化成神經細胞，這點是其他來源間質幹細胞所沒有具備的特點。

根據研究，羊水幹細胞具有骨修復、肺臟纖維化、急性腎衰竭、心肌梗塞修復，到中樞神經領域的腦中風、帕金森氏症的治療潛力；其外泌體含有生長因子與抗發炎因子，可幫助組織修復、降低發炎反應，去除自由基與氧化傷害，可用於醫療，或作為再生與抗衰老保養品原料。

董事長簡奉任表示，永立榮是全球唯一羊水幹細胞專利技術的醫藥公司，目前的產品包括幹細胞新藥，以及羊水幹細胞外泌體生物製劑與醫美保養品。在新藥部分，將針對退化性疾病與神經性障礙疾病，在台灣進行羊水幹細胞療法的臨床試驗。

此外，也計畫開發以發炎性疾病治療為適應症的外泌體生物製劑。至於抗衰老與醫美保養保健品產品，則已經成功研發動物來源的幹細胞外泌體醫美保養保健產品專利原料，除了以Exocare艾索康恩為品牌進行推廣，也開放國內外品牌委託ODM或OEM代工服務。

健眾董事長黎高興指出，健眾是生技醫療領域的新創平台，以客觀的角度連結南向在地市場、政府需求與臺灣生技資源做整合，臺灣不適合單打獨鬥，想要南向必須要結盟、臺灣公司之間必須拿出優勢，生技公司不是要跨國取代，而是要落地去協助並同時創造在地經濟價值，臺灣的生技醫療實力亮點在於友善的價格、精準的代工製程、靈活的彈性發展，這次與永立榮攜手共創就是最好的開端，讓生技廠走出去、把客戶帶進來，一起把這兩年疫情導致的僵局打破。