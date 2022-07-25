炎熱高溫外食者減少，必勝客Pasta Hut推出個人餐優惠，提供上班族多種超值美味選擇，即日起至8月29日，周一至周五（國定假日除外）透過「PK雙饗卡」APP訂餐，點購任一口味紙包飯，Pasta Hut就免費請吃夏威夷獨享比薩一個。不論在家或公司都能輕鬆享受雙倍豪華義式美味，現省85元 。

必勝客Pasta Hut「紙包飯」是2022年全新推出的創新個人餐點，嚴選松露、牛肝菌、干貝、鮮蝦等上選食材，搭配不同風味醬汁，並採用必勝客獨特的紙包封烤技術，以212度高溫快速鎖住食材溫度與精華。Pasta Hut「紙包飯」共有二款口味可供選擇，「松露牛肝菌干貝起司」紙包飯是由濃郁牛肝菌、特級鮮奶油及松露打造特調醬汁，透過紙包封烤讓醬汁均勻融入每一粒米飯中，再搭配鮮甜干貝、洋菇及莫札瑞拉起司，標榜每一口都鮮甜濃郁。

「粉紅醬海鮮起司」紙包飯：將酸甜番茄紅醬與奶油白醬以完美比例調配成夢幻誘人的粉紅醬，搭配大尾鮮蝦、Q彈魷魚圈及莫札瑞拉起司，號稱是海鮮控不可錯過的全新選擇。

必勝客Pasta Hut「紙包飯」二款口味單點優惠價皆為209元，今年3月上市即熱銷到一度缺貨，成為Pasta Hut最熱賣商品。現在平日透過PK雙饗卡APP購買紙包飯還有免費夏威夷獨享比薩可以吃，不管是與同事一同分食，或是獨享雙倍義式美味，怎麼吃都划算。