三大法人上周五合計賣超台股54億餘元，電子股因美國科技股拉回而呈現漲多回檔走勢，指數位階仍在月線之下的非電族群，展開落後補漲。據統計，上周五股價強勢上漲的非電族群，且法人逆勢加碼的14檔個股，受到市場關注。

儘管投信到上周五出仍買超8.91億元，因而累計連21日買超達265.75億元；不過，三大法人上周五仍呈現54.27億元賣超，而在法人整體逢高調節下，對非電族群特定個股仍逢低加碼，篩選上周五股價逆勢上漲，且三大法人合計買超2,000張以上至1萬張的個股計有14檔。

14檔標的包括臺企銀、陽明、台新金、寶成、永豐金、中興電、元大金、長榮、慧洋-KY、開發金、新光金、統一、王道銀行、亞泥等。投資專家表示，因短線電子股漲多拉回整理，資金轉進落後補漲股的金融股及傳產股，並且扮演台股目前撐盤要角，預期近期台股將在電金傳三大族群輪漲下向季線緩步靠攏。

投資專家並強調，從台股多頭趨勢來看，電子股仍是主流，短線整理後還是會重新出發，因此，建議若目前手中持有電子股的投資人，不建議棄電子追金融傳產股，而手中有金融傳產股的投資人也可視這波反彈暫告一段落後再視市場情況調節。