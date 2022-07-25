台灣富士通（Fujitsu）助力永豐銀行數位轉型，繼5月協助永豐銀行全台125家分行臨櫃布建PalmSecure掌靜脈辨識系統後，6月起掌靜脈辨識技術也已陸續導入永豐銀行全台ATM。掌靜脈辨識技術可以取代簽名、印鑑與提款卡，客戶只需伸出手掌隔空感測比對，即能快速完成身份驗證。

數位金融趨勢席捲全球，加上疫情催化，近年金融業無不尋求能減少接觸、耗材，有效降低成本、提高效率的生物辨識系統。永豐銀行為達集團2030年營運淨零碳排目標，即選擇全球最廣泛採用的生物辨識技術，亦即富士通PalmSecure掌靜脈辨識技術。

永豐銀行作業處處長陳惠玲表示，客戶可以使用掌靜脈取代傳統印鑑，對保核印省時省力，臨櫃效率可提升85％；對內作業亦能透過掌靜脈複核，具備高精確性、亦提升50％效率，主管複核用掌靜脈技術來做，又快又安全，3秒內就能完成。客戶也只需透過手掌，即可完成存款、提款、轉帳或查詢餘額等服務，比起傳統方式，更便捷、安全且節能。

富士通PalmSecure掌靜脈辨識技術是運用近紅外線感應技術，取得手掌皮下靜脈血管分布，儲存樣板、建立每個人獨一無二的手掌靜脈資料庫。富士通PalmSecure掌靜脈辨識技術的辨識比對時間花不到1秒鐘，且零接觸、隔空感應即可完成辨識，且錯誤接受率低於1,000萬分之1，精準度遠高於人臉及指紋辨識，是後疫新常態時代最理想的生物辨識技術。

台灣富士通行銷處處長邱繼濠表示，在新常態時代，生物辨識系統要避免接觸、符合公共衛生需求，大眾才能安心使用。現在最常見的指紋辨識，感測時需與面板接觸，且易受濕度與指紋完整度等條件影響識別準確度；而非接觸生物辨識中，人臉與虹膜辨識的感測精確度也容易受光照等使用環境影響。只有靜脈辨識受生理與環境影響因素最少，精準度高、辨識速度也快。

安全方面，在現行生物辨識系統中，指紋辨識因指紋痕跡容易留存，被複製的可能性較高，安全性相對低；人臉辨識也有相貌隨年齡變化或易容、整形造假疑慮；而靜脈屬於身體內部特徵，且只有活體才能進行辨識，不易複製造假與盜用。另外，相較於「指」靜脈辨識，「手掌」靜脈辨識範圍更大，且手掌靜脈血管數多、血管較寬，準確率及安全性皆比指靜脈辨識更高。

高精確辨識度、高安全性的「富士通PalmSecure掌靜脈辨識技術」，不僅能應用於金融服務，也可以運用在考勤、門禁管制、機密檔案控管與資訊安全管理系統。邱繼濠分析，企業內部系統的ID權限控管，在疫情加速遠端作業發展、網路威脅與日俱增，帶動零信任架構盛行下，樣本更複雜、比對更加嚴謹的掌靜脈辨識技術，能有效阻絕資安危害。無論是內部系統、門禁安防或機密機房，只要是需要嚴格管控、安全層級較高的場域，掌靜脈辨識系統都會是最佳選擇。

包含南韓最大流通企業樂天集團HandPay結帳服務等，富士通PalmSecure掌靜脈辨識技術目前已行銷全球60個國家、超過一億人使用。此次助力永豐銀行啟動綠色運營、構築數位金融藍圖，未來也將不斷以革新的技術，幫助台灣金融業客戶加速業務轉型，同時期待能大幅提高一般用戶的便利性，建立零接觸又安全、可信任的社會。