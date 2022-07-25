女人都愛美，演藝圈女明星更是重視外型，也因此圈內有不少凍齡有術的美魔女代表，56歲資深女星胡文英近期就因此受邀上節目，透露56歲了「行情」仍是相當好，被小自己26歲的小鮮肉追求，胡文英最近在社群更新了這段戀情的發展，竟然還有後續，驚吐：「開始我們的旅程」。

今年56歲的女星胡文英，日前受邀上小S的節目，一現身驚豔全場，穿著火辣低胸緊身衣配黑絲襪，身材、臉蛋都正到不行，打扮猶如時下年輕人般，她透露自己跟小S一樣，都是3個孩子的媽，「其中最大的已經快30歲了」，不僅如此，相當凍齡的胡文英，感情世界至今仍多采多姿，她在節目上透露曾被29歲帥哥護理師告白，她當時婉拒且心想「老娘生你都可以了你知道嗎？」，坦言透露自己真實年齡時，對方確實難掩驚訝「嚇到吃手手」。

平時會透過社群跟網友們分享生活與辣照的胡文英，近日驚喜跟眾人更新了那段知名老少配的戀情近況，坦言自己上過了小S節目後，加上媒體爭相報導，「大家關注那位和我在醫院邂逅的小鮮肉到底還有沒有聯繫？」。

胡文英坦言，她其實自節目播出後，又勾起這位小鮮肉對她的依戀，「強烈的追求我，他想開了決定大膽嘗試」，而原本對於年齡差有些抗拒的胡文英，聽了之後改觀了，覺得「人生後半場我要為自己而活，我們一拍即合，以藍顏知己的身分開始我們的旅程」，不禁笑問眾人：「相差26歲不會太多吧？」，超猛發展讓人驚喜不已。