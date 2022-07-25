新北市中和區中正路人車來往頻繁，道路亟需改善，在地立委江永昌表示，經協助中和區公所與台電協調，已加速接電工程進場施作，改善工程進入尾聲，預計下月中旬便能完工。

江永昌表示，他與中和區公所共同努力爭取，營建署2020年核定前瞻計畫預算，補助中正路（板南至景平路段）道路品質改善工程，改善道路總長500公尺，除拓寬人行道、電桿地下化，方便行人、自行車通行，也同時加設無障礙坡道，並將雙側慢車道進行路面AC刨鋪工程，讓行車環境品質一次提升到位。

江永昌說，中正路一直是雙和交通主動脈，除了是往來板橋、新店的主要道路，附近有捷運站、醫院、商辦、住宅區，帶來的龐大人流、車流，因此提升交通安全與舒適，顯得格外重要。

江永昌指出，根據道安統計資料顯示，此路段長期為肇事熱點，透過此次改善計畫，希望能盡量減少事故因子。

江永昌強調，因工程進入尾聲，故協助公所向台電協調，加速安排進場施工，全案預計將於8月中旬完成。