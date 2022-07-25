接見國際科展代表團 蔡英文：善用科學研究力量帶動各領域發展 。(圖/總統府提供)

我國參加國際科學展覽會成績優異，蔡英文總統今天接見代表團，期許發揮專長，善用科學研究的力量，帶動臺灣各領域發展。她說，未來，臺灣會持續在六大核心戰略產業，包括AI、5G及再生能源領域等，加速發展，也要全力推動落實2050淨零轉型，這些目標都需要有更多優秀的科技人才共同來參與。

「我國參加2022年各國國際科學展覽會代表團」今天由中央研究院院士、評審榮譽總召集人林榮耀率領、教育部次長林騰蛟陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文恭喜所有在國際科展獲獎的同學。她說，每次看到中研院林榮耀院士，就知道同學們又在國際科展當中，獲得非常好的成績。她感謝林榮耀這幾十年來，對科學教育向下扎根的用心，以及對科學研究的熱情，激發了很多同學全心投入科展與科學知識的探索。

國立臺灣科學教育館每年舉辦臺灣國際科展，讓優秀的科學研究團隊互相交流，也從臺灣的參賽者，選出優秀作品，參與世界各國的科展。她也感謝長期贊助科學研究的單位，包括崇友文教基金會、李國鼎科技發展基金會、育秀教育基金會及映象有限公司，用行動支持年輕世代的科學研究，這是促使臺灣科研能量不斷成長的重要助力。

今年，科教館一共選派出17件作品、28位學生，代表臺灣參與重要的國際科展。其中，「美國國際科技展覽會」是全球最大規模的中學生科展競賽，我們代表團在激烈的競爭中，獲得8個獎項。其中，臺北市中山女高學生洪苡珊在動物學科作品獲得一等獎。

蔡英文笑稱「這是我的學妹，果然很優秀」。這也是從2016年以來，臺灣再次有作品得到這個殊榮，她提到，今年，在「義大利科學博覽會」及「突尼西亞國際工程與科技節」，我們代表團一共獲得三面金牌，是近年來最好的成績。

此外，我代表團參與「巴西科學博覽會」及「土耳其音樂科學博覽會」，也都有傑出的表現。她相信在這個過程當中，大家更加培養出思索問題、解決問題的能力，也更累積對科學知識進一步探索的興趣。

蔡英文指出，這幾年來，臺灣在科技領域有許多重大進展，除了衛星的自主研發，在跨國合作團隊中，臺灣也扮演重要的角色。包括人類第一次取得黑洞影像，還有在火星上駕駛探測車，都有臺灣科學研究人才的參與。

她說，疫情期間，我們投入疫苗的研發，也透過數位科技的應用，提升防疫能量。未來，臺灣會持續在六大核心戰略產業，包括AI、5G及再生能源領域等，加速發展，也要全力推動落實2050淨零轉型，這些目標都需要有更多優秀的科技人才共同來參與。

她期許大家持續透過研究探索世界的好奇心，未來也能發揮自己的專長，善用科學研究的力量，帶動臺灣各個領域的發展。