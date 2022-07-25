所幸車禍無造成人員傷亡，但觀音山隧道入口處遭到事故現場阻礙，一度造成隧道封閉，目前警方已搶通一線道，並持續疏導車流改道行駛。(蘆洲警分局提供)

新北市台64線快速道路八里往新店方向，今(25)日早上發生一起車禍事故，有輛拖板車在行經觀音山隧道前，不慎撞上停靠在路旁的槽化線上工程車，接著在波及一輛行駛在內側車道的小貨車，所幸無造成人員傷亡，但觀音山隧道入口處遭到事故現場阻礙，目前警方已搶通一線道，並持續疏導車流改道行駛。

事故發生在今天早上10時35分許，駕駛拖板車行駛在台64線往新店方向的58歲林姓男子，在即將行經觀音山隧道時，不慎撞上停靠在路肩槽化線上一輛無人的工程車，結果撞上的衝擊力使拖板車又波及在內側車道行駛、由45歲陳姓男子駕駛的小貨車。

警方獲報後迅速趕抵現場處理車禍事故，所幸無造成人員傷亡，酒測結果初步排除有酒駕情況，不過由於該車禍發生在觀音山隧道前，一度使得該隧道的兩車道皆封閉。

警方表示，目前已在12時許搶通一線道，且持續疏導車流於週邊入口匣道引導車輛改道行駛，並通知警廣，現場並未出現嚴重回堵狀況。