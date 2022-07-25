民進黨澎湖縣長參選人陳光復獲湧言會立委支持，今（25日）在立法院召開記者會呼籲交通部亡羊補牢，重新檢視「新台澎輪」的規格，他表示，往返台灣、澎湖的台華輪使用逾30年、船速22節，如今「新台澎輪」建造規格同樣是22節，根本無法滿足鄉親需求。

「新台澎輪」預計於今年8月開始建造、明年完工，規畫總噸位9980噸，全長119公尺、船寬21公尺、船速22節以上，載客數600人以上（臥鋪300人）、駛上駛下空間規畫可載84輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃。

陳光復表示，澎湖有近百萬鄉親在台灣本島就學、就業，單單在高雄市就有60萬人，台南市和屏東縣各有10萬人。然而，百萬澎湖鄉親的返鄉之路卻十分坎坷，不僅連假期間的返鄉機票是一位難求，若適逢颱風更沒有航班起降，因此穩定的輪船運輸就顯得十分重要。

此外，台華輪因船隻老舊，設計時船速22節，但目前船速僅剩16至17節左右，若以高雄澎湖相距約72海浬估算，等於需要4至5小時才能抵達目的地，對民眾完全沒有吸引力。

陳光復表示，擔任縣長期間曾將「新台澎輪」規畫提升至34節，當時設計標、監造標都已完成，但接任者並未繼續，如今，新船速度恢復到跟舊船一樣都是22節，如今新船由航港局負責，船速設計根本不符合鄉親們需求，「做了跟30多年前一樣慢的新船，未考量澎湖鄉親需求。」