新竹棒球場剛風光啟用就因設備問題屢傳球員受傷，打完兩場中華職棒賽事就喊卡，時代力量立委邱顯智今偕同新竹市議員林彥甫等人召開記者會痛批政治陋習，未驗收先開打於是把球員當場地測試員，罔顧球員安全，呼籲新竹市政府應說明12億工程經費去向，並要求地檢署、廉政署應該出面調查。

邱顯智表示，新竹市立棒球場原本決標金額8億2500萬、後來又歷經兩次契約變更、追加到12億的棒球場，卻被發現是在還沒完全完工驗收的狀況下倉促啟用。不僅有像是女廁門鎖裝在外面的低級瑕疵，還有外野區碎石造成球員受傷的嚴重問題。

邱顯智指出，這個案子不只品質低落的問題，也反映出來的是公共工程長期和使用者需求具有落差，還有工程規劃不當、大幅變更契約追加預算，以及為收割政績趕著完工，甚至還沒蓋好就急著先行使用的陋習，並要求地檢署、廉政署應該出面調查，公共工程委員會出面回應。

林彥甫表示，曾要求進場會勘，但林智堅市府都以工程尚在進行中，不讓議員進場查看，他也跟負責球場工程的市府工務處確認過，在比賽開打前並未完成驗收，場地維管因比賽先交由龍來公司處理。

林彥甫痛批，未驗收先開打於是把球員當場地測試員，罔顧球員安全，果然兩天就讓5名球員受傷，市府應主動說明近12億的棒球場工程經費去向，並公開整個驗收過程，別讓此案又成為羅生門。

桃園市議員參選人林佳瑋透露，統包工程得標廠商「巨佳營造工程股份有限公司」爭議，巨佳工程資本額1.6億，曾多次參與政府工程標案，遍布中央至北北桃竹政府的公共工程標案，包含此次的新竹棒球場、2017年世大運場館桃園體育館整修工程等，是包攬北部縣市學校公共工程常客。

林佳瑋指出，翻開查詢系統，巨佳從2016年至2022年間，違反職業安全衛生法令達38次、營造安全衛生設施法20次及職業安全衛生設施規則12次，在公開裁罰資料上，包含違反噪音管制法、空氣污染防制、廢清法等相關環保法規也有18件，並痛批民進黨桃園市長參選人林智堅該立刻停止桃園市長的選舉活動，對球場進行善後，對廠商進行徹查，否則「責任我扛」，就是一句廢話而已。