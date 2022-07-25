縣府認為工程難度高、缺工、原物料價格波動大等原因，讓有意承包的承包商縮手，目前第5次預算已經追加到34億，希望有意的廠商能來投標。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

疫情面臨缺工潮，彰化縣政府重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，前後一共經過4次流標，經費一路從27.79億追加到第4次的30.5億，縣府認為工程難度高、缺工、原物料價格波動大等原因，讓有意承包的承包商縮手，目前第5次預算已經追加到34億，希望有意的廠商能來投標。

「大埔截水溝堤岸道路拓寬」左岸道路起點為台19線彰水橋、右岸道路起點為大埔截水溝嘉農橋，往東穿越國道1號高速公路、縱貫鐵路、省道台1線、縣道137線、建國科技大學前，終點至彰化市中興路與介壽北路口，希望透過拓寬解決彰化市要上國道等重要道路每逢假日塞車問題。

縣府工務處表示，除了解決交通問題，大埔截水溝兩岸堤防老舊、崩塌也一併處理，希望作為彰化市南區外環道路系統，提升市區東西向的交通品質，不過因為工程必須跨越國道1號，還要掘地穿越台鐵軌道等，工程難度高，加上疫情缺工原物料波動，讓廠商興趣缺缺。

工務處說，工程為了減少拆遷民房與用地徵收，因此提岸採用單孔排水箱涵的配置，另外採用高架化跨越橋來橫跨高速公路，並利用箱涵穿越鐵路，因此技術與成本都相對高，不過未來工程包括水岸生態、交通網絡等都能一併得到處理，能促進彰化東南兩側的發展。

工務處強調，日前第5次招標已經上網，縣府積極向中央爭取，預算已經追加到34億餘元，其中縣府自行負擔19％，預計8月初開標，而經過幾次流標後，也積極到中華民國公共工程委員會開會，並做出適度調整，也拜會潛在廠商，針對原物料重新計算標單，希望能順利在8月發包出去。