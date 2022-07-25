年底選戰僅剩1百多天，藍綠對於彼此新北市長參選人施政成績的戰火也越演越烈，國民黨參選人、現任新北市長侯友宜與民進黨參選人林佳龍陣營，在交通、垃圾山整治問題上就數度互槓，林佳龍競選團隊發言人李坤城今受訪時表示，新北市在前瞻計畫的停車場執行率為直轄市最低，若侯的競選主軸只有垃圾山的話，民進黨感到遺憾，對市民而言也看不到願景。

李坤城表示，林佳龍重視市民所關心的停車場問題，在前瞻計畫當中，中央核定新北市的停車場有23座，但是目前竟然有6座進度是0，還有12座進度不到50％，這對市民而言非常痛苦。

對於進度落後的情況，李坤城說新北市府認為是受到疫情影響所造成，但高雄市的執行率高達9成，桃園市也有7成，新北市是直轄市中執行率最差的，他認為新北市不要再打口水戰模糊焦點，這樣不會讓進度變更快，更對侯友宜喊話，應把進度落後的原因向市民報告清楚。

而在垃圾山整治上，李坤城表示不管是五股或台中后里的垃圾山，都是市政成績，他雖然肯定侯友宜在五股垃圾山的努力，但整套選舉不能只講五股垃圾山，新北市還有很多交通、產業甚至經濟需要發展，如果從頭到尾的主軸只有垃圾山，那是非常遺憾的，對市民來說也看不到願景。

至於林佳龍被新北市交通局長鍾鳴時批評，在交通部長任內很多承諾的事情都沒有完成，李坤城則說，鍾的回應其實是非常感謝交通部對新北市的協助，這也說明中央跟地方合作的重要性，當地方發現了問題，由中央來協助解決，如果真的進度落後，也可以跟中央請求協助，相信中央一定會協助地方。